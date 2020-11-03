Магазины Нью-Йорка заколачивают витрины перед президентскими выборами

В Нью-Йорке перед выборами президента США забаррикадировались магазины Фото: Евгения ГУСЕВА

Нью-Йорк готовится к возможным беспорядкам и грабежам после выборов президента США. Владельцы магазинов хорошо помнят стихийные протесты, произошедшие этим летом после убийства Джорджа Флойда. Тогда были фактически разграблены магазины 5-й и 7-й авеню.

Бизнесмены извлекли урок из этих беспорядков и сейчас начали заранее готовиться к возможным протестам. С каждым днем в Нью-Йорке появляется все больше витрин, заколоченных листами фанеры. В основном это магазины на престижных 5-й и 7-й авеню.

Под особый контроль также взяли небоскрёб «Трамп-тауэр». У его входа дежурят полицейские, а само здание огородили железным забором, пишет Le Huffington Post.

Напомним, выборы президента США стартовали 3 ноября. Участки в Нью-Йорке открылись около получаса назад, к ним уже выстроились длинные очереди.

В этом году от республиканской партии баллотируется действующий президент США Дональд Трамп. А от демократов на пост главы Белого дома претендует Джозеф Байден, который и является главным конкурентом Трампа. Согласно опросам избирателей и мнению букмекеров, Байден имеет все шансы стать новым президентом США.