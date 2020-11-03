В городе Линц задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене Фото: REUTERS

В Австрии задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в Вене

Как сообщает австрийская газета "Кронен-Цайтунг", подозреваемый задержан в городе Линц, где он был застигнут врасплох и не оказал сопротивления

Напомним, поздно вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене произошла серия терактов сразу в шести местах австрийской столицы. Первый теракт произошёл около здания синагоги, остальные на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. В результате нападений были ранены по меньшей мере 15 человек. В российском посольстве сообщили, что россиян среди пострадавших не было.

Полиция застрелила одного из нападавших, который оказался 20-летним албанцем, планировавшим ехать в Сирию в составе радикальных исламистов. Сразу после терактов полиция задержала четырёх подозреваемых в причастности. Позже правоохранители арестовали еще двух человек в городе Санкт-Пёльтьен