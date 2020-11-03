Новогодняя столица России ждет туристов: В Калуге 12 декабря начнутся праздничные торжества

Новогодняя столица России Калуга ждет гостей на праздник. Фото предоставлено Агентством по развитию туризма Калужской области.

Калуга в этом году официально носит титул Новогодней столицы России-2021. С 12 декабря по 9 января в городе пройдут праздничные мероприятия, на которые съедутся туристы со всей страны. Парад Дедов Морозов и Снегурочек, два гастрономических фестиваля, ежедневные развлекательные шоу — гостей Калужской области ждет немало новогодних сюрпризов.

Приготовления к празднику шли целый год: 7 января 2020 года Калуга приняла символ Новогодней столицы России - Хрустальную снежинку - у Рязани. Праздничная программа в Калужской области стартует 12 ноября. В областном центре развернутся восемь основных городских площадок, на которых пройдут главные торжества. Весь город будет украшен в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Калуга — родина отечественной космонавтики и, по замыслу авторов проекта, история города будет перекликаться с развитием отечественных высоких технологий в XXI веке.

Эпицентром праздника станет резиденция Калужского Деда Мороза, которая разместится в городском парке культуры и отдыха. Гостей новогодних торжеств ждет красочный парад Дедов Морозов и Снегурочек и большое арктическое шоу «Легенды Севера». На Театральной площади города пройдет «Театрализованный карнавал» - этот новогодний спецпроект представят актёры калужского драмтеатра. В городе развернутся два гастрономических фестиваля: один – с едой, другой – с горячими напитками. Познакомиться с подробной афишей новогоднего фестиваля в Калуге можно на сайте artko40.ru.

Необычные новогодние программы приготовили и туристические компании региона. Горнолыжный комплекс «Квань» покажет гостям города самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс «Ambassador Hotel Kaluga» представит резиденцию Снежной королевы. Во время новогодних торжеств в Калуге будет работать большая сеть туристско-информационных пунктов, которая поможет гостям города сориентироваться в праздничной программе. Кроме того, координацией туристов займется команда новогодних волонтеров. Главная туристско-информационная служба Калуги расположится в Гостином дворе: здесь можно будет бесплатно пройти Новогодний квест.

Новогоднее бронирование экскурсий и отелей в Калуге уже началось. Гостиницы и туристические организации города участвуют в программе кэшбека, инициированной правительством РФ. При покупке пакетного тура туристы могут получить обратно до 20% уплаченной стоимости. Правда, для этого нужно поторопиться: по условиям программы кэшбека, приобрести тур необходимо до 5 декабря 2020 года, а поехать в путешествие до 10 января 2021 года.

Символ Новогодней столицы России останется в Калуге до 9 января 2021 года. В этот день во время торжественной церемонии закрытия новогоднего фестиваля Хрустальная снежинка будет передана другому региону, который в 2022 году примет статус центра главного зимнего праздника.