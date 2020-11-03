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Новогодняя столица России ждет туристов: В Калуге 12 декабря начнутся праздничные торжества

До 9 января в городе будет царить атмосфера волшебства и сказок
Ксения БОГДАНОВА
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Новогодняя столица России Калуга ждет гостей на праздник. Фото предоставлено Агентством по развитию туризма Калужской области.

Новогодняя столица России Калуга ждет гостей на праздник. Фото предоставлено Агентством по развитию туризма Калужской области.

Калуга в этом году официально носит титул Новогодней столицы России-2021. С 12 декабря по 9 января в городе пройдут праздничные мероприятия, на которые съедутся туристы со всей страны. Парад Дедов Морозов и Снегурочек, два гастрономических фестиваля, ежедневные развлекательные шоу — гостей Калужской области ждет немало новогодних сюрпризов.

Приготовления к празднику шли целый год: 7 января 2020 года Калуга приняла символ Новогодней столицы России - Хрустальную снежинку - у Рязани. Праздничная программа в Калужской области стартует 12 ноября. В областном центре развернутся восемь основных городских площадок, на которых пройдут главные торжества. Весь город будет украшен в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Калуга — родина отечественной космонавтики и, по замыслу авторов проекта, история города будет перекликаться с развитием отечественных высоких технологий в XXI веке.

Эпицентром праздника станет резиденция Калужского Деда Мороза, которая разместится в городском парке культуры и отдыха. Гостей новогодних торжеств ждет красочный парад Дедов Морозов и Снегурочек и большое арктическое шоу «Легенды Севера». На Театральной площади города пройдет «Театрализованный карнавал» - этот новогодний спецпроект представят актёры калужского драмтеатра. В городе развернутся два гастрономических фестиваля: один – с едой, другой – с горячими напитками. Познакомиться с подробной афишей новогоднего фестиваля в Калуге можно на сайте artko40.ru.

Необычные новогодние программы приготовили и туристические компании региона. Горнолыжный комплекс «Квань» покажет гостям города самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс «Ambassador Hotel Kaluga» представит резиденцию Снежной королевы. Во время новогодних торжеств в Калуге будет работать большая сеть туристско-информационных пунктов, которая поможет гостям города сориентироваться в праздничной программе. Кроме того, координацией туристов займется команда новогодних волонтеров. Главная туристско-информационная служба Калуги расположится в Гостином дворе: здесь можно будет бесплатно пройти Новогодний квест.

Новогоднее бронирование экскурсий и отелей в Калуге уже началось. Гостиницы и туристические организации города участвуют в программе кэшбека, инициированной правительством РФ. При покупке пакетного тура туристы могут получить обратно до 20% уплаченной стоимости. Правда, для этого нужно поторопиться: по условиям программы кэшбека, приобрести тур необходимо до 5 декабря 2020 года, а поехать в путешествие до 10 января 2021 года.

Символ Новогодней столицы России останется в Калуге до 9 января 2021 года. В этот день во время торжественной церемонии закрытия новогоднего фестиваля Хрустальная снежинка будет передана другому региону, который в 2022 году примет статус центра главного зимнего праздника.