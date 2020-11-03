В МИД Турции на русском выразили соболезнования семье погибшего при крушении катера туриста

Крушение туристического катера Фото: Twitter.com

Глава Министерства иностранных дел Турции выразил соболезнования семье туриста из России, погибшего при крушении туристического катера.

«Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся», - говорится в твите, написанном на русском языке, что обычно происходит в случае большого числа жертв.

Министр также отмечает, что власти заботятся обо «всех нуждах пострадавших».

Напомним, во вторник, 3 ноября, в Средиземном море потерпел крушение туристический катер с 30 пассажирами на борту. Инцидент произошел в городе Аланья провинции Анталья, в 50-100 метрах от берега. Многие туристы смогли добраться до берега сами в спасательных жилетах. В Генконсульстве России сообщили, что на катере было по меньшей мере 12 россиян, и один из них погиб

Сообщается, что катер перевернулся во время одной из стоянок в море, во время которой туристы обычно плавают.