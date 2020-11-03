Когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля, рассказали синоптики Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве дневная температура опустится ниже нуля с конца следующий недели, с 15 ноября. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, столбик термометра приблизятся к нулю после окончания первой декады ноября, и уже во второй половине месяца температура опустятся ниже нуля. Однако специалист отметил, что эти оценки приблизительные.

«Днем минус — это вторая половина ноября, где-то числа с пятнадцатого вся среднесуточная температура будет ниже нуля, но это очень приблизительные прикидки, лучше об этом говорить в конце недели», – приводит слова эксперта агентство РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что россиян ждет неоднородная, но более холодная погода грядущей зимой, чем было годом ранее.