Азербайджан опроверг заявления об уничтоженных колоннах спецназа в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления о якобы уничтоженных военными Армении колонн азербайджанского спецназа в Нагорном Карабахе.

«Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Напомним, накануне омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что армия Азербайджана применила против мирного населения Нагорного Карабаха боеприпасы с фосфором, отметив, что данное оружие наносит урон не только людям, но и окружающей среде. В Баку данную информацию опровергли.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители двух конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в США 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, Ереван и Баку снова стали говорить о нарушении соглашения.