Тутберидзе официально утвердили тренером Медведевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этери Тутберидзе теперь официально является тренером Евгении Медведевой. Соответствующие изменения опубликованы на сайте министерства спорта.

Помимо этого Минспорт утвердил Евгения Плющенко тренером Алены Костроной, которая перешла в его академию этим летом. Однако Этери Тутберидзе также продолжает числиться личным тренером спортсменки. Переход Костроной от Тутберидзе к Плющенко в конце июня стал одной из причин открытого конфликта между командами. При этом известно, что в сезоне 2020/2021 фигуристка продолжит представлять клуб «Самбо-70», в котором работает Тутберидзе. Ее переход в другую школу не оформлен официально, так как состоялся после закрытия трансферного окна.

Что касается Евгении Медведевой, то теперь ее тренерами числятся Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. В начале сентября фигуристка неожиданно для всех вернулась к Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год. Последние два года Медведева работала под руководством канадского тренера Брайана Орсера.