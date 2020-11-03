Лавров: Россия готова к конструктивному сотрудничеству с любым победителем на выборах в США

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова выстраивать конструктивное сотрудничество с любым победителем на президентских выборах в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности», - заявил он в интервью газете «Коммерсант»,

При этом Лавров отмтеил, что Москва принимает во внимание «складывающиеся обстоятельства», исходя из этого «реалистично» оценивает перспективы сотрудничества, и «не завышает планку ожиданий».

Напомним, во вторник, 3 ноября, в США начались выборы. От республиканской партии баллотируется действующий президент США Дональд Трамп, который пообещал американцам «сохранить Америку великой» и сделать «большой скачок», способный наладить экономику страны.

От демократов на пост главы госуодураства претендует Джозеф Байден. Согласно опросам избирателей и мнению букмекеров, он имеет все шансы стать новым президентом США.