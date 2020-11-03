Лавров рассказал о действиях Путина по урегулированию в Карабахе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ежедневно предпринимает посреднические усилия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации», - заявил он в интервью газете «Коммерсант», напомнив, что по инициативе российского лидера была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии.

Лавров отметил, что сейчас делается «все возможное», в том числе вместе с Вашингтоном и Парижем, как партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность о гуманитарном перемирии «заработала в полную силу». «Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования», - отметил министр