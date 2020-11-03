Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году Фото: REUTERS

На заседаниях суда в Нидерландах обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что не состоял на службе в Вооруженных силах России в июле 2014 года, а также не имел контактов с российскими должностными лицами

«Нет, из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет», - уточнил обвиняемый

Россиянин также заявил, что в 2014 году зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» не поставлялись в район крушения малайзийского Boeing на Украине ввиду нецелесообразности таких действий, а их упоминание в переговорах ополченцев он объяснил необходимостью запутать противника.

«Предоставить туда систему, даже если бы я попросил об этом на коленях, было бы просто смешно», - отметил он.

Напомним, 17 июля 2014 года малазийский Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. В ходе расследования Нидерланды обратились с жалобой по делу о причастности России.

Однако в ходе судебных слушаний адвокат Сабине тен Дуссхате также заявил, что лайнер по ошибке могли сбить украинские военные, и указала на отсутствие надежных источников для версии о запуске ракеты ЗРК «Бук» с территории ДНР.