Лавров назвал число наемников в Нагорном Карабахе

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число наёмников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта уже приближается к 2 тысячам. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам», - заявил глава МИД РФ в интервью газете «Коммерсантъ», отметив, что Москву крайне беспокоит такая «интернационализация» конфликта в Нагорном Карабахе.

Министр напомнил, что данная тема затрагивалась президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с турецким лидером Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в Вашингтоне 17 октября. Однако, Армения и Азербайджан снова стали говорит о нарушении соглашения.