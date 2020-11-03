"Мигранты живут, жили и будут жить по своим законам": Эксперт назвал причины терактов в Европе

Эксперт назвал причины терактов в Европе Фото: REUTERS

В последнюю неделю по Европе прокатилась волна терактов. Сначала несколько нападений во Франции, затем - теракт в Вене. Эксперты утверждают, что всему виной миграционная политика европейских стран.

- Та система, которую европейские страны якобы отрабатывали, что они принимают мигрантов со всех стран и делают плавильный котел, не сработала. Мигранты живут, жили и будут жить по своим законам. Даже те, кто родился в этой стране, два поколения, они не знают язык, не хотят признавать законов этой страны, они ввели свои анклавы, куда даже полицию не пускают, - рассказал Сергей Гончаров, почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист добавил, что сейчас Европе нужно найти компромисс, чтобы можно было хотя бы вести переговоры и решать религиозные вопросы. По его словам, ни одна спецслужба европейской страны не способна на сегодняшний момент решить эту проблему.

Напомним, по последним данным в результате теракта в Вене погибли пять человек. Еще 22 были ранены, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Среди них один сотрудник полиции.