Сергей Лавров прокомментировал объявление Светланы Тихановской в розыск в России

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал объявление бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России правовым вопросом, поскольку Москва выполняет обязательства в рамках Договора государств-участников СНГ о межгосударственном розыске

«Это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года», - заявил глава МИД РФ в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров пояснил, что речь идет о статье 7, согласно которой «формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка», куда по запросу Белоруссии была добавлена Тихановская.

Напомним, об объявлении в розыск Светланы Тихановский в России стало известно 7 октября. В правоохранительных органах нашей страны уточнили, что в розыск политик была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в российской территории в рамках межгосударственного розыска