В Австрии раскрыли подробности биографии убитого в Вене террориста Фото: REUTERS

Убитый в Вене террорист оказался 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который уже имел судимость, а при нападении был вооружен укороченным автоматом Калашникова, винтовкой, еще одним огнестрельным оружием и мачете. Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ)*. Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока», - рассказал глава МВД.

Напомним, серия терактов в австрийской столице произошла поздно вечером в понедельник, 2 ноября. Как сообщил Нехаммер ранее, в результате теракта пострадали 22 человека. Полиция арестовала еще нескольких человек, подозреваемых в причастности к теракту. В общей сложности по делу задержаны уже 14 человек. По данным правоохранителей, убитый террорист планировал ехать в Сирию в составе радикальных исламистов.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка