Эксперт объяснил, почему предварительные опросы показывают победу Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 ноября в США стартовали президентские выборы. Судя по предварительным опросам избирателей, в ключевых штатах лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.

По мнению экспертов, рейтинг Трампа сильно понизила ситуация с коронавирусом.

- Конечно, это крайне неприятная ситуация для трампа. Вспомните, как хорошо он начинал, какой был рост экономики. Сократил безработицу в отношении черных и латиносов, настолько сократил, что в истории американской статистики не было таких низких процентов. Но, нужно признать, что Трамп недооценил угрозу коронавируса, - рассказал американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем, крупные американские города уже готовятся к возможным протестам после выборов в США. В Нью-Йорке магазины заколачивают витрины листами фанеры.

- Давайте называть вещи своими именами. Гражданская война в Соединенных Штатах уже началась. Она сейчас еще больше обострится, кто бы ни был объявлен победителем, даже еще до того, как начнут считать те голоса, которые пришли по почте, - заключил эксперт.