В Минюсте рассказали об изменениях в новый КоАП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России будет менее карательным. Об этом рассказал министр юстиции Константин Чуйченко.

«Мы предложили изменить направленность кодекса … Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Чуйченко сообщил, что в новом кодексе будет больше правонарушений, штраф по которым станет в два раза меньше. Кроме того, предупреждением, а не штрафом будут караться 360 составов правонарушений против 258 в прошлой редакции.

По его словам, размеры штрафов пересмотрены в зависимости от общественной опасности. Минимальный размер санкции составит 500 рублей.

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей ... подлежат изменению ... В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», - отмтеил он.

Министр также сообщил, что в КоАП появятся новые составы правонарушений, в том числе сферах благоустройства, соблюдения тишины и «ряда других моментов».

Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января.