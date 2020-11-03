ООН заявила, что в ходе боев за Карабах совершаются военные преступления Фото: REUTERS

Обстрелы гражданских районов в Нагорном Карабахе могут быть расценены как военные преступления. Такое заявление сделала Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет, выразив тревогу в связи с неизбирательными атаками в жилых районах в ходе нагорнокарабахского конфликта.

«Нападения, совершенные в нарушение принципа избирательности или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям, и стороны в конфликте обязаны эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения», - приводит ее слова пресс-служба.

Бачелет напомнила, что ООН неоднократно призывала стороны конфликта избежать или уменьшить потери среди мирных граждан, однако организация осталась неуслышанной. Она отметила, что на территории Нагорного Карабаха разрушены здания, «улицы превращены в руины, а люди вынуждены бежать и искать убежища в подвальных помещениях».

Напомним, очередное обострение нагорнокарабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Представители конфликтующих сторон сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в США 17 октября. Однако, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.