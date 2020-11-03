Россияне, живущие в Вене, рассказали об атаке террористов Фото: REUTERS

Страшные события, которые произошли в Вене, унесли жизнь пяти человек. Русские жители страны рассказали о происходившем в роковую ночь.

Наталья в тот вечер с другом пошла в кинотеатр. Это был последний день перед локдауном, поэтому на улицах было шумно.

- Перед началом сеанса я сидела в кафе и ждала друга. Было около 20.00. Вдруг заметила на улице много машин «скорых», полицию, - поделилась девушка с сайтом mk.ru.

Долгое время никаких новостей о трагедии не было, а спустя час людям стали приходить сообщения, что а городе теракт, в центре слышны выстрелы.

- Знакомые стали скидывать на телефон те самые жуткие кадры. Вокруг все были в телефонах, читали новости, спешили домой, - говорит россиянка.

Лиза тоже живет в Вене, по ее ловам центр города был оцеплен до часа ночи.

- В каждом квартале дежурили по 50 человек полицейских. Мы шли по улице к машине с поднятыми руками, чтобы полиция не перепутала нас с террористами. Так же делали все люди, которые проходили мимо, - говорит девушка.

Еще одна очевидица происходящего Оксана. В момент трагедии она находилась на окраине, но даже там были слышны выстрелы и тревожные звуки сирен.