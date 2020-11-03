Голосование Меланья Трамп на выборах президента США 2020: первая леди сообщила, что чувствует себя «замечательно»

Меланья Трамп Фото: REUTERS

Во вторник утром, 3 ноября, голосование Меланья Трамп на выборах президента Соединённых Штатов 2020 года. Супруга американского лидера проголосовала на избирательном участке в Палм-Бич, в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Меланья Трамп сообщила, что чувствует себя «замечательно», а на вопрос, почему она не проголосовала досрочно, как ее супруг Дональд Трамп, она заявила, что хотела седлать это в день выборов. «Я хотела прийти проголосовать сегодня», - отметила она.

Напомним, глава Белого дома досрочно поучаствовал в голосовании на всеобщих выборах. В субботу, 24 октября, американский лидер проголосовал «за парня по имени Трамп».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, «в первый вторник после первого понедельника ноября», началось голосование. От республиканской партии баллотируется действующий американский президент Дональд Трамп, который пообещал «сохранить Америку великой».

От демократов на пост главы государства баллотируется Джозеф Байден, который согласно опросам избирателей и мнению букмекеров, он имеет все шансы стать новым американским лидером.