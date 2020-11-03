Голосование Меланья Трамп на выборах президента США 2020: первая леди сообщила, что чувствует себя «замечательно»

Во вторник утром, 3 ноября, голосование Меланья Трамп на выборах президента Соединённых Штатов 2020 года. Супруга американского лидера проголосовала на избирательном участке в Палм-Бич, в штате Флорида. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Меланья Трамп сообщила, что чувствует себя «замечательно», а на вопрос, почему она не проголосовала досрочно, как ее супруг Дональд Трамп, она заявила, что хотела седлать это в день выборов. «Я хотела прийти проголосовать сегодня», - отметила она.

Напомним, глава Белого дома досрочно поучаствовал в голосовании на всеобщих выборах. В субботу, 24 октября, американский лидер проголосовал «за парня по имени Трамп».