Луис Суарес перед игрой против "Локомотива" в Москве. Фото: REUTERS

Во вторник, 3 ноября, в Москве пройдет матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. В гости к "Локомотиву" приехал мадридский "Атлетико". Эта встреча станет уже пятой для двух команд за последние три года. До этого уже сталкивались команды в розыгрышах Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Оглашен стартовый состав "Атлетико" на игру против "Локомотива". В атаке у гостей - Луис Суарес, уругваец, перешедший летом из "Барселоны". В полузащите - Жоау Феликс, талантливый португальский полузащитник, который много играет на атаку.

Стартовый состав Атлетико на игру: Облак - Лоди, Триппьер, Хименес, Савич - Жоау Феликс, Льоренте, Корреа, Сауль, Эррера - Суарес.

Запасные: Грбич, Эрмосо, Фелипе, Рикард Санчес, Валера, Шапонич, Камельо, Коке, Лемар, Витоло, Санчес, Торрейра.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико Мадрид. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:55 по московскому времени.