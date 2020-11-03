Как долго будет дешеветь рубль, рассказал эксперт

Эксперт рассказал, как долго будет дешеветь рубль Фото: REUTERS

На этой неделе курс доллара и евро вновь резко пошел вверх. Американская валюта впервые с марта подскочила до 80 рублей, а европейская - до 93. Связано это в первую очередь со второй волной коронавируса и локдаунами в Европе.

- А что такое локдаун в смысле экономики? Это сокращение спроса, соответственно, сокращение производства и сокращение потребления нефти. Поэтому цены на сырье падают. Ведь никто не стал добывать меньше, - объяснил экономист Денис Ракша в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в ближайшие месяцы ждать укрепления рубля точно не стоит. Накануне эксперты ВОЗ заявили о том, что ближайшее время ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой. Соответственно, и экономика будет переживать не лучшие времена.

- А несколько очень тяжелых месяцев означает, что с 1 января ОПЕК+ не сможет увеличивать квоты на добычу и экспорт нефти, а если она это сделает, то цены на сырье очень резко пойдут вниз, причем, еще не дожидаясь 1 января, - заключил эксперт.