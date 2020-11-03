Федор Смолов - в атаке "Локомотива" на игру с мадридским "Атлетико". Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" сказал, кем будет играть против мадридского "Атлетико". За час до старта поединка в Черкизово на матч 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов оглашен стартовый состав наших. В атаке - Зе Луиш, Федор Смолов, в центре поля все лидеры тоже в лице Крыховяка, Антона Миранчука.

Локомотив: Гильерме - Игнатьев, Райкович, Серкейра, Рыбус - Живоглядов, Миранчук, Куликов, Крыховяк - Смолов, Зе Луиш.

В запасе остались: Иосифов, Мухин, Камано, Черный, Сильянов, Лысцов, Рыбчинский, Эдер, Савин, Коченков, Лисакович, Жемалетдинов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико Мадрид. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:55 по московскому времени. После двух туров у "Локомотива" 1 очко и 3 место в группе, а у "Атлетико" - 3 и вторая позиция.