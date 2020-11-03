Астролог пообещала россиянам возможность разбогатеть в ноябре

В ноябре у россиян появится возможность разбогатеть Фото: Shutterstock

Астролог Назия Конде поделилась, что ноябрь будет особенным месяцем. Звезды благоволят бизнесу и помогут с финансами, но только тем, кто много работает.

В середине месяца Юпитер соединится с Плутоном – это последнее соединение в текущем году и вместе планеты проведут длительный период.

- Мощное соединение, которое в астрологии называют «аспект миллионеров», - говорит астролог Пятому каналу.

В это время можно добиться больших успехов в профессиональной деятельности и улучшить свое финансовое положение.

Стимул для успешного развития появится во второй декаде месяца благодаря гармоничному положению Солнцу.

- Но стоит помнить, что деньги и успех не придут просто так. «аспект миллионеров» находится в знаке козерога, а этот знак отвечает за трудолюбие, дисциплину и ответственность. Для достижения результата придется приложить много усилий, - заключила астролог.