Семь проявлений легкой формы коронавируса назвали ученые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы коронавирусной инфекции на группы, а также определили биомаркеры крови, которые позволяют контролировать лечение пациентов.

Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели исследование, результаты которого они размещены в журнале Allergy. В их эксперименте приняли участие 109 пациентов с коронавирусом в легкой форме и 98 здоровых людей.

В ходе исследования эксперты выявили семь групп проявлений легкой формы коронавирусной инфекции: симптомы «гриппа»; симптомы «простуды»; боль в суставах и мышцах; воспаление глаз и слизистых оболочек; проблемы с дыханием; желудочно-кишечные проблемы; потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы специалисты относят к системным симптомам, а последние две определили как органоспецифические. Эксперты полагают, что такое разделение поможет правильно диагностировать первичное заболевание.

Ученые установили, что потеря обоняния и вкуса чаще всего встречаются у людей со свежим иммунным ответом. Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. При этом отметили закономерность, чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.

Напомним, ранее главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолия Альтштейна назвал пять главных симптомов коронавируса. Среди них он назвал потерю обоняния и вкуса, и призвал при отсутствии основных признаков не обращать внимание «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать»