Джо Байден одержал победу на первом открывшемся участке в США Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден одержал победу по итогам голосования на первом открывшемся избирательном участке

Как передает CNN, на первом участке в поселении Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, расположенном на границе с Канадой, за демократа проголосовали все пять избирателей, голоса которых подсчитали сразу после сдачи последнего бюллетеня.

Согласно традиции, жители городка начинают голосовать за несколько часов до остальных избирателей в стране в полночь (08:00 по московскому времени).

Позднее Трамп обошел своего главного конкурента в городе Миллсфилд, который находится в 12 милях южнее Диксвилл Нотча, где действующий американский лидер получил 16 голосов избирателей, а Байден – пять.

Напомним, в США победителя определяет не всенародное голосование, а голосование Коллегии выборщиков. Рядовой избиратель в каждом штате голосует не за своего кандидата, а за список выборщиков, которые заранее обязуются поддержать определенного кандидата

На выборах в США во вторник, 3 ноября, будут избраны не только глава государства и вице-президент, но также 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 региональных губернаторов.