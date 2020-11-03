Коронавирус у Александра Поветкина: что известно о состоянии здоровья российского боксера Фото: REUTERS

Российский боксер Александр Поветкин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор по связям с общественностью промоутерской компании «Мир бокса» Камилла Ахрорбекова

«Да, мы подтверждаем. К сожалению, COVID обнаружен, и занимаемся здоровьем», - сообщила она, отметив, что сам спортсмен комментировать эту ситуацию не будет.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы британского боксёра Диллиана Уайта, сообщил, что поединок в тяжелом весе между Поветкиным и британцем перенесен на 30 января следующего года в связи с выявленным заболеванием.

«К сожалению, мы получили новость, что Александр Поветкин госпитализирован в больницу после положительного теста на коронавирус. Бой будет перенесен на запланированную дату 30 января», - сообщил он в своем Instagram.

Напомним, первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел в августе этого года, и завершился победой российского боксера, который отправил британца в нокаут в пятом раунде.