Коронавирус в Москве, последние новости на 4 ноября 2020 года: в бюджет столицы на будущий год заложили "ковидные" траты

Пассажиры московского метро в медицинских масках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве сообщил о 5150 новых случаях инфекции в столице. Каждый третий пациент был госпитализирован. Ежедневный прирост заболевших продолжает оставаться на высоком уровне.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе.

Состоялось заседание президиума правительства Москвы, на котором обсуждали бюджет на ближайший год. В него заложили коронавирусные статьи расходов. Так власти планируют потратить в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от ковида. Учтены меры поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что связи между группой крови больного коронавирусом и характером течения его болезни не выявлено. Такой вывод доктор сделал на основе данных своей клиники.

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, что заразиться ковидом можно после поездки в лифте, даже если человек был в кабине один. В маленьком помещении с плохой вентиляцией вирусная взвесь в воздухе какое-то время сохраняться после того как больной покинул лифт.

Корреспондент «КП» узнал, как московские салоны цветов пережили первую волну пандемии и как изменились предпочтения покупателей. Для этого он поработал помощником флориста в отделе на Рублевском шоссе.

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