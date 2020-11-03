Антон Миранчук забил второй матч подряд в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм матча Локомотив - Атлетико Мадрид в рамках 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локо" хорошо играет с еще одним грозным соперником. И пока что счет 1-1.

На 18-й минуте гол в ворота "Локомотива" после подачи с фланга забил уругвайский защитник Хосе Мария Хименес. Ну а на 25-й минуте полузащитник "Локомотив" Антон Миранчук забил ответный гол в ворота "Атлетико" с пенальти. 11-метровый назначили за игру рукой футболистом гостей в штрафной, "точку" поставили после просмотра видеоповтора.

В поединке наступил перерыв в 15 минут, после чего матч будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Атлетико Мадрид. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:55 по московскому времени. После двух туров у "Локомотива" 1 очко и 3 место в группе, а у "Атлетико" - 3 и вторая позиция.