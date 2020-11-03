Россияне рассказали о главных символах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиян объединяют любовь к Родине, принадлежность к великому народу, а также гимн, герб и флаг. Об этом свидетельствуют данные в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Согласно исследованию 10 процентов опрошенных назвали главным символом России народ, чуть меньше опрошенных (8 процента) заявили, что этим символом является патриотизм, или государственные флаг, а герб отметили 7 процентов.

Среди главных символов россияне также назвали президента России Владимира Путина, мощь и величие страны, ее большой простор и территорию.

Главным историческим событием для большинства (69 процентов) стала победа в Великой Отечественной войне. Главной объединяющей книгой россияне назвали «Войну и мир» Льва Толстого, а фильм – «Иронию судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова.