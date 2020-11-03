Три опасных последствия злоупотребления антибиотиками, назвала терапевт

Три опасных последствия злоупотребления антибиотиками Фото: Иван ВИСЛОВ

В Минздраве отметили тревожную тенденцию – россияне стали бесконтрольно пить антибиотики. Потребление данных препаратов серьезно выросло в последнее время.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко объяснила, чем опасно злоупотребление данными препаратами. В первую очередь стоит помнить, что они не подходят для лечения коронавируса.

- Антибиотики – действуют на бактерии, а при вирусных инфекциях они бесполезны, не оказывают никакого действия, — заявил врач ФАН.

Терапевт назвала опасные последствия, которые могут возникнуть на фоне бесконтрольного приема антибиотиков.

Первое – у пациента может возникнуть привыкание и организм станет нечувствительный к антибиотикам. Тогда при бактериальной инфекции человек будет безоружен.

Второе- антибиотики разрушают собственную микрофлору кишечника. Это провоцирует рост заболеваний, связанных с нарушением иммунитета.

Третье- риск развития аллергий.

- Антибиотики назначаются врачом только в том случае, когда есть риск присоединения бактериальных инфекций. Если его нет и пациент не находится в стационаре, где опасная микрофлора, то можно обойтись без антибиотиков, - заключила медик.

Ранее в медицинском ведомстве отметили, что антибиотики неэффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет газета "Известия".