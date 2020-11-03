Володин назвал президентские выборы в США постановочным шоу, за которыми стоят элиты

Володин считает президентские выборы в США постановочным шоу Фото: EAST NEWS

Выборы в Соединённых Штатах представляют из себя постановочное шоу двух партий, за которыми стоят элиты, а не пример демократии. Такое мнении высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», - сказал депутат в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что не следит за процессом.

Володин отметил, что в отличие от России с прямыми выборами и многопартийностью, в США президента избирают всего 538 выборщиков, и на протяжении веков кандидатов предлагают только две партии. По его словам, эта система «подаётся как апогей демократии и возможностей каждого гражданина».

«Что мы видим на экране, - это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата», - отметил он, добавив, что американская система себя изжила, а российскую избирательную систему он назвал более открытой, эффективной и легитимной, призвав Вашингтон «не учить» Россию, в течение какого времени проводить выборы, и как это делать.

Напомним, на выборах в США победителя определяет не всенародное голосование, а голосование Коллегии выборщиков. Простой избиратель в каждом штате голосует не за кандидата, а за список выборщиков, которые заранее обязуются поддержать определенного кандидата.

На выборах в США во вторник, 3 ноября, будут избраны глава государства и вице-президент, а также 13 региональных губернаторов, 35 сенаторов и 435 членов палаты представителей.