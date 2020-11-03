В России предложили ввести семейное налогообложение

В России предложили снизить налоги для семейных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общественной палате предложили ввести в России семейное налогообложение. Это позволит людям экономить и подстегнет их создавать семьи.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на площадке форума «Сообщество» отметил, что такая система позволит улучшить показатели рождаемости в стране. Если предоставить сниженный налог на семейные доходы, то люди будут стремиться создавать семьи.

- А при рождении детей можно вводить понижающие коэффициенты. Тогда условия, при которых люди живут в браке, становятся более выгодными, чем вне брака, — пояснил Рыбальченко NEWS.ru.

Тем временем Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью, пишет газета "Известия". Мнения на этот счет разделились, если в правительстве поддерживают инициативу, то общественники и церковь резко выступают против.