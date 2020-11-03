В Нидерландах эвакуировали центральный вокзал из-за «подозрительной ситуации»

Людей с центрального вокзала в голландском Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации», движение поездов заблокировано. Об этом сообщила полиция города, которая ищет подозреваемого, однако не указывает обстоятельство произошедшего

«После подозрительной ситуации в поезде движение поездов было перекрыто, а станция очищена. Полиция ищет человека в поезде», - говорится в сообщении правоохранителей, опубликованной в Twitter

Позже угроза безопасности на вокзале в Утрехте была снята. Движение поездов пообещали возобновить в ближайшее время.

Телеканал NOS сообщил о задержании двух человек в связи с данным происшествием. По данным телеканала, правоохранители разыскивает мужчину, который сообщил нечто подозрительное или вызывающее тревогу. Полиция также направила на центральный вокзал спецгруппу по работе с взрывчатыми веществами.

Напомним, днем ранее в Вене произошел теракт. В результате нападений пострадали 22 человека.