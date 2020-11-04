Губернатор Вениамин Кондратьев: «В 2021 году в экономику Кубани планируется привлечь не менее 480 млрд рублей инвестиций»

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о мерах поддержки инвесторов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Краснодарский край, несмотря на пандемию коронавируса, смог в этом году привлечь в экономику региона не менее 450 млрд. рублей инвестиций. Благодаря беспрецедентным мерам поддержки инвесторов, принятых по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, регион продолжает развивать деловую активность и открывать новые производства.

– В этом году, несмотря на все сложности, мы прогнозируем, что объем инвестиций в экономику края составит порядка 450 млрд рублей. Это практически уровень прошлого года, – рассказал глава Кубани, особо отметив, что инвестициям отводится ключевая роль в восстановлении экономики края.

В августе этого года регион принял антикризисный план по восстановлению роста экономики. Отдельный блок в нем был посвящен запуску нового инвестиционного цикла. Для инвесторов были введены новые меры поддержки и преференции. Например, Краснодарский край впервые предоставляет субсидии на оплату процентов кредита в размере ключевой ставки по проектам стоимостью до 1 млрд рублей.

– На такую помощь бизнес может рассчитывать в течение трех лет с момента заключения контракта, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Еще одна новая форма поддержки – возмещение затрат на создание инфраструктуры при реализации инвестпроектов. В следующем году краевой бюджет направит на это 2,6 млрд рублей.

Кроме того, губернатор поручил расширить список сфер деятельности, где инвесторы будут получать налоговый вычет по налогу на прибыль. Эта мера поддержки станет существенным подспорьем для промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортной отрасли и здравоохранения.

– Таким образом, в 2021 году в экономику региона планируется привлечь не менее 480 млрд рублей инвестиций, а еще через год – уже более 510 млрд рублей, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Кубань является одним из лидеров по уровню инвестиционной активности среди российских регионов. Около 40% самых крупных инвестиционных проектов Южного федерального округа реализуются именно на территории Краснодарского края. За последние пять лет регион запустил более 380 инвестиционных проектов, стоимость каждого из которых оценивается в 100 млн рублей. Новые производства на Кубани позволили создать около 19 тысяч новых рабочих мест.

Благодаря вовремя оказанной бизнесу антикризисной помощи региону удалось сохранить работу практически всех отраслей. Поступления доходов в бюджет Краснодарского края выросли, несмотря на кризис, вызванный пандемией. По словам Вениамина Кондратьева, Кубань продолжает реализовывать все принятые ранее социально-экономические программы.

- Сегодняшние темпы восстановления и развития экономики позволяют нам не отказываться от ранее поставленных целей стратегии социально-экономического развития региона. К 2025 мы ставим себе планку по доходам в 450 млрд рублей, - отметил губернатор. - Уже сейчас, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, мы фиксируем положительную динамику поступления доходов в бюджет. Последние два месяца есть рост по всем основным доходным источникам.