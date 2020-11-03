«Ведем везде»: Трамп сообщил, что Республиканская партия идет вперед на выборах в США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе выборов во вторник, 3 ноября, Республиканская партия уверенно идет вперед, включая колеблющихся штатах, в том числе Флориду.

«Я слышал, что мы хорошо ведем во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», - заявил американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома призвал американские к преодолению межпартийных распрей. «Все должны прийти к согласию, и я думаю, что успех заставляет нас сплотиться», - отметил он, заявив, что уже можно увидеть «невероятное единство».

Как писал сайт kp.ru, победу по итогам голосования на первом открывшемся избирательном участке в поселении Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир одержал кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден, который получил голоса всех пяти избирателей.

Позже Трамп обошел своего главного конкурента в городе Миллсфилд, который находится в 12 милях южнее Диксвилл Нотча, где действующий американский президент получил 16 голосов избирателей, а демократ – пять.

На выборах в США во вторник, 3 ноября, будут избраны глава государства и вице-президент, а также 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 региональных губернаторов.