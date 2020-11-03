Суд в Италии оправдал украинца Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского журналиста в Донбассе

Суд в Италии оправдал украинца Маркива Фото: REUTERS

Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Украина, Виталия Маркива - оправдали!!! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор», - заявила уполномоченный Рады

Ранее парламент Украины обратился к властям Италии с просьбой обеспечить объективность и беспристрастность апелляционного процесса в отношении украинца, которого итальянский суд ранее признал виновным в убийстве журналиста.

Напомним, гражданин Украины и Италии, бывший сержант карательного батальона Виталий Маркив был обвинен в том, что корректировал огонь минометов, от которого 24 мая 2014 года погибли в Славянске итальянский репортера Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов.