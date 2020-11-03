Досрочное голосование на выборах президента США 2020: участие в нем приняли более 100 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 100 миллионов американцев приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США 2020 года. Соответствующие подсчеты представил портал United States Elections Project профессора Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

По его данным, к моменту открытия избирательных участков во вторник, 3 ноября, на выборах в США проголосовали 100 298 838 человек. При этом большинство, свыше 64,5 миллиона, проголосовали по почте, а на избирательные участки пришли более 35,7 миллиона.

Отмечается, что показатели этого года являются рекордными для США. На предыдущих выборах четыре года назад, общая явка составила 138,8 млн человек, из которых досрочно проголосовали около 47 млн, что на тот момент также являлось рекордом.

Как писал сайт kp.ru, многие отмечают, что популярность голосования по почте, возросшая в связи распространением коронавируса, может грозить тем, что даже предварительных результатов выборов придется ждать несколько дней после закрытия участков вечером во вторник, 3 ноября.

Напомним, ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддержила демократы.