В Москве за время пандемии жертвами коронавируса стали более семи тысяч пациентов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число жертв covid-19 за все время пандемии в столице увеличилось до 7 004 человек. Об этом 3 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России, как и в ряде других стран растет число инфицированных граждан. За длительное время пандемии в мире заболели более 46 миллиардов человек. Некоторые страны вновь начали вводить ограничительные меры, с целью снизить угрозу болезни для людей.

Напомним, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией гражданам следует носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки с мылом. В случае недомогания или проявления симптомов болезни следует остаться дома и вызвать врачей, лечиться самостоятельно не рекомендовано.