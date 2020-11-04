Почему Хабиб Нурмагомедов никогда не выступал под российским флагом

Хабиб Нурмагомедов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов неоднократно доказывал свое превосходство над соперниками и высокий уровень профессионализма в спорте. Однако практически невозможно отыскать хотя бы одну фотографию, где боец, выступающий за Россию, был с российским триколором.

Обычно при вопросах об этом Хабиб реагирует нервно, предлагая сменить тему разговора.

- Давайте разговаривать о спорте, а не о политике, - оборвал он журналиста, который спросил его о флаге.

Спортсмен также добавил, что, например в США, его все равно считают русским, ведь у него российский паспорт, а флаг страны, за которую он выступает, отображается на экранах. С российским знаменем раньше часто выходил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, который не так давно скончался от коронавируса.

К слову, Нурмагомедов младший любит носить олимпийки и бейсболки с надписью "Россия" или "Russia". Еще одним интересным фактом из спортивной биографии Хабиба является то, что он так и не провел ни одного из своих боев в России.

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