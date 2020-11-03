Британского журналиста удивило военное возрождение России Фото: Александр КОЦ

Ни одна страна в мире не смогла так быстро восстановить свой потенциал в военной отрасли, как это удалось России. Об этом говорится в материале британского издания The Economist.

За время после развала СССР российская армия оказалась в весьма "плачевном состоянии", однако относительно короткий срок благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать сверху донизу за счет модернизации вооружений, говорится в публикации.