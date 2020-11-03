Эксперт назвал самый кошмарный результат выборов в США Фото: REUTERS

Доцент Университета Оксфорда, преподаватель философии и критического мышления Ян Михайлов назвал самый кошмарный результат выборов в США. Профессор не исключает, что власть в стране может перейти к Конгрессу и ее председателю Нэнси Пелоси.

Этот вариант крайне неприемлем для сторонников Трампа, а вот те, кто голосуют за демократов и Байдена, не будут сильно расстроены.

Конституция страны гласит, если противоборствующие стороны не согласятся с итогами выборов и США в январе 2021 года не получат легитимного президента, власть в стране окажется у Пелоси.

- Такой вариант возможен, но маловероятен. Для сторонников Трампа это кошмарный сон. Но скорее всего, противоборствующие стороны смогут договориться. В концу-концов, до января достаточно времени и пример 2000 года показывает нам, что ситуация может решиться в Верховном суде, как это было во время выбором Буша, - заключил Михайлов в комментарии ФАН.

3 ноября, в США проходит голосование на президентских выборах. В стране настоящий ажиотаж. Предварительные результаты голосования ожидаются в ночь на 4 ноября, сообщает RT.