Предварительные итоги выборов президента США 2020: Трамп лидирует в Вирджинии, Кентукки и Джорджи

В США проходят выборы Фото: REUTERS

Стали известны предварительные итоги выборов президента США 2020 года. По последним данным, удалось обработать 3 процентов от общего числа голосов американцев, в некоторых штатах голосование завершается.

На данный момент известно, что Трамп лидирует нескольких штатах. Об этом телеканал Fox News. За него проголосовали большинство жителей Нью-Гемпшира, Вирджинии, Кентукки, Индианы, Джорджи и Северной Каролины.

Действующий американский лидер заявил, что ожидает узнать результаты выборов уже 3 ноября. Тем временем, его политический конкурент, кандидат от партии демократов ответил, что не знает, в пользу кого окажутся результаты голосования граждан. Ранее он заявлял, что в случае своей победы введет в Штатах всеобщий масочный режим из-за пандемии коронавируса.

Трамп же заявил, что не готовил речь для выступления перед населением по случаю победы или поражения в политической схватке.