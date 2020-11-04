Хозяин ресторана «Пушкин» в Сан-Диего: Я только что пришел с голосования. У меня спросили документов

Айк Газарян, владелец ресторана Пушкин в Сан-Диего, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", как в США проходят выборы предизента страны.

- Я только что пришел с голосования, буквально пол часа назад. Очереди не было никакой. Когда я пришел, мне дали форму, я заполнил: это имя, фамилия, адрес и дата рождения. Меня не спросили ничего. Подвели к киоску для голосования и я проголосовал за президента, которого хотел, - рассказал Газарян.

Также во время беседы он отметил, что на его вопрос, почему у него не спросили удостоверение личности, ему ответили: "в Калифорнии его не просят".

- То есть если я знаю чью-то информацию, то получается, я могу проголосовать за двадцать своих работников, за своего отца, родителей, соседей, - сказал владелец ресторана Пушкин.

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