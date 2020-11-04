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Коронавирус Covid-19

Названы незаметные места заражения коронавирусом

Эксперт предупредил россиян о рисках инфицирования
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Названы незаметные места заражения коронавирусом

Названы незаметные места заражения коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, где человек может незаметно для себя заразиться коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, прежде всего опасность представляет собой время пребывания в метро в час пик.

- При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться covid-19 достаточно высоки, поэтому всегда нужно использовать медицинскую маску, - рассказал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".