Предварительные итоги выборов президента США 2020: закрылись участки в Калифорнии

В США продолжаются выборы Фото: REUTERS

Стали известны новые данные по предварительным итогам выборов президента США 2020года.

Сообщается, что к этому часу в стране закрылись участки в Калифорнии. По последним данным американских изданий, в политической гонке за пост главы государства Трамп пока лидирует в большинстве неопределившихся штатов.

Республиканец Дональд Трамп по данным на 22:50 по времени восточного побережья США (06:50 мск) получил в общей сложности 43 644 591 голос (50,6%), а его главный политический соперник, демократ Джозеф Байден, - 41 165 175 голосов (47,8%). Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Ранее сайт kp.ru писал, что 3 ноября в Америке выбирают президента. Основной этап проходит в очной форме. Однако граждане голосовали и досрочно, а также выбирали нового американского лидера, отправляя свой голос по почте.