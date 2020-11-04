Четыре человека погибли результате стрельбы в Неваде Фото: REUTERS

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Неваде в городе Хендерсон. Еще один гражданин получил ранение, сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Поводом для вызова органов правопорядка стал звонок человека, который заявил о звуках, похожих на выстрелы, в многоквартирном жилом доме.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили два тела и третьего подозреваемого. Последний умер от полученных ранений в автомобиле. Все детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в Вене. Оказалось, что огонь по мирным гражданам открыли террористы. В результате произошедшее погибли и пострадали люди. Ответственность за случившееся взяло на себя Исламское государство* (запрещенная в РФ организация). Полиции удалось задержать нескольких членов опасной вооруженной группировки.