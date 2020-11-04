Когда произойдет снижение заболеваемости COVID-19, спрогнозировали в Роспотребнадзоре

Специалист считает, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России сократиться к весне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России сократится к весне. Он будет равен показателям, которые были минувшим летом.

"Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом", - сказал Горелов РИА Новости.

Процесс нормализации ситуации займет определенное время. Специалист отметил, что во многом его продолжительность зависит от того, насколько каждый человек ответственно подходит к соблюдению эпидемиологических мер безопасности.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. По данным Университета Хопкинса во всем мире коронавирусом заболели свыше 47 миллионов человек. В России число инфицированных за все время составляет 1 673 686, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона смогли справиться с бозезнью.

За последние сутки зафиксировали 18 648 новых случаев COVID-19. Жертвами инфекции стали 355 человек, при этом выздоровело рекордное число пациентов — 15 331.