Последние новости на утро 4 ноября 2020: Ученый раскрыл настоящий механизм влияния алкоголя на коронавирус

Важные новости утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 4 ноября 2020 года: Ученый раскрыл настоящий механизм влияния алкоголя на коронавирус в организме человека. По словам врача-нарколога Руслана Исаева, при инфекции употребление спиртного может быть опасно. Во многом тяжесть формы covid-19 у пациента зависит от защитных свойств организма человека. Спиртное же подрывает иммунитет, из-за чего пьющий человек с covid-19 имеет более высокие шансы получить тяжелую форму течения болезни. А также есть риск нанести вред здоровью из-за взаимодействия лекарств и алкоголя.

Тем временем, в США продолжаются выборы президента в США. Политическая борьба крайне напряженная, Трамп и Байден практически не уступают друг другу по результатам предварительных итогов. Трамп забрал голоса Техаса, Флориды, Огайо, Джорджии, Северной Каролины и Висконсина. Байдена же предварительно поддержали только в трех штатах страны.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где человек может незаметно для себя заразиться коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, прежде всего опаснее всего пребывание в метро в час пик.

Доктор Александр Мясников назвал симптомы, по которым можно заподозрить женские виды рака. Рак яичников и рак груди - вот основные опасные болезни. Их появление зачастую зависит от уровня гормонов в организме.