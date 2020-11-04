Предварительные итоги выборов президента США 2020: Байден сохраняет преимущество по выборщикам

Дональд Трамп пока лидирует в большинстве неопределившихся штатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны новые данные по предварительным итогам выборов президента США 2020 года.

По последним расчетам американских изданий, в политической гонке за пост главы государства Трамп пока лидирует в большинстве неопределившихся штатов, но явного фаворита нет. Джо Байден при этом сохраняет преимущество по выборщикам. По данным Fox News Байден набирает 237 голосов выборщиков при необходимых 270, у Трампа - 213.

По прогнозам экспертов и аналитиков, на выборах в США победит тот, кто захватит лидерство в так называемых "колеблющихся штатах".

В США 3 ноября проходят выборы президента. На президентское кресло претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Трамп держит активные позиции в штатах Юта, Айова, Луизиана, Пенсильвания, Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир. У Байдена весомое преимущество в штатах Мичиган, Массачусетс, Род-Айленд.

В 9 часов по Москве избирательные участки закрылись во всех штатах, последней проголосовала Аляска.

Ранее сайт kp.ru писал, что 3 ноября в Америке выбирают президента. В этом году проголосовать можно тремя способами: традиционно посетить избирательный участок своего штата, проголосовать досрочно и отправить свой голос по почте.